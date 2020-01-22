Сбербанк поддержал Благотворительный вечер добра

Байкальский банк Сбербанка поддержал Благотворительный вечер добра, организованный Правительством Иркутской области, Уполномоченным по правам человека в Иркутской области, Общественной палатой региона и Иркутским областным отделением Российского детского фонда.

Традиционное мероприятие, в котором в качестве «артистов» на сцене Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского выступают руководители областных и федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутаты, детские творческие коллективы, представители бизнес-структур и др., состоялось 20 января. Целью благотворительной акции был сбор средств в помощь детям - на создание игровых комнат в больницах Иркутской области, в том числе в городах, пострадавших от наводнения- в Тулуне и Нижнеудинске.

Сбербанк активно поддержал идею Благотворительного вечера добра, стал его участником. «Прекрасная традиция вот уже который год живет в Иркутске. На этом концерте люди не просто поют, они своим выступлением и своими эмоциями пытаются достучаться до сердец тех, кто неравнодушен к чужой боли, детской в первую очередь. Сбербанк давно дружит с Ивано - Матренинской больницей, недавно банк помогал ее коллективу в создании комнаты психологической разгрузки для пациентов, и мы будем очень рады, если детские игровые откроются и в других больницах области», -рассказала заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Оксана Лобова.

С творческим номером от имени коллектива Байкальского банка Сбербанка в «Вечере добра» выступила менеджер Наталья Бенедюк, она исполнила песню «Месяц май». Благотворительный концерт в этом году был посвящен 75-летию Великой Победы и вся программа мероприятия была наполнена песнями и творческими номерами победной тематики.

В результате благотворительной акции, прошедшей в г. Иркутске было собрано 1 млн.303 тыс. рублей (в прошлом году в результате проведения Благотворительного вечера жителями Приангарья, коллективами и организациями было собрано 800 тыс. рублей), которые были направлены на организацию детской паллиативной помощи.