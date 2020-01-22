Треть работодателей не готова к переходу на электронные трудовые книжки

32% российских работодателей не рады переходу на электронные трудовые книжки. Сервис Работа.ру выяснил, как российские компании относятся к переходу на электронные трудовые книжки.

Единого мнения об электронных трудовых книжках среди представителей российских компаний нет — практически равное количество работодателей оценивают предстоящие перемены положительно (30%) и отрицательно (32%). При этом большинство работодателей (38%) нейтрально относятся к этой инициативе.

Абсолютное большинство российских компаний (52%) отметили, что переход на электронные трудовые книжки потребует дополнительных финансовых и трудовых затрат.

Лишь 33% работодателей указали, что их компания полностью готова к процессу перехода на новый формат трудовых книжек. В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что им понадобятся дополнительные обучающие семинары и нет конкретной информации о сдаче отчетности.

66% респондентов отметили, что окончательный переход на электронные трудовые книжки в их компании произойдет только в IV квартале 2020 года. 16% работодателей завершат процесс в I квартале, 10% — во втором, а 8% — в третьем.