В Иркутской области численность избирателей сократилось на 3,7 тыс. человек

В Иркутской области общее число граждан, обладающих активным избирательным правом, составило 1 861 205 человек. По сравнению с 1 июля 2019 года, количество избирателей сократилось на 3 781 человека. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Иркутской области.

Больше всего избирателей зарегистрировано в Иркутске – 456 210 человек, в Ангарском городском округе – 182 920, в Братске – 170 729. Меньше всего избирателей проживает в Катангском районе – 2 952 и Мамско-Чуйском – 3 757 человек. Рост количества избирателей зафиксирован в Иркутском, Шелеховском, Нукутском, Осинском, Ольхонском районах.