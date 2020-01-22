Иркутску хотят присвоить звание «Город трудовой доблести»

Сотрудники музея истории Иркутска имени А.М. Сибирякова при содействии представителей общественности разработали историческое обоснование для ходатайства о присвоении Иркутску почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в мэрии.

Документ будет представлен на заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию при мэре Иркутска до конца января.

По словам главы города Дмитрия Бердникова, наряду с городами-героями и городами воинской славы президент России Владимир Путин предложил присваивать почетное звание «Город трудовой доблести» тем городам, жители которых в годы ВОВ обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции.

- Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Убежден, наш город имеет право претендовать на получение такого звания, – пояснил Дмитрий Бердников.

Иркутск в годы Великой Отечественной войны направил на фронт более 20 тысяч бойцов. Для нужд фронта в областном центре было налажено производство самолетов, танков, боеприпасов. Кроме того, Иркутск стал первым городом в Советском Союзе, где на средства трудящихся была построена танковая колонна, получившая название «Иркутский комсомолец». В мае 1942 г. техника была передана фронтовой воинской части.