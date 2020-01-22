Готова ли Россия к цифровизации: основатель SuperJob рассказал об основных проблемах автоматизации

Президент сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob стал гостем программы «Экономика сейчас» на телеканале «Царьград». Эфир был посвящен национальному проекту «Цифровая экономика» и процессу цифровизации в России.

Основатель SuperJob Алексей Захаров рассказал о проблемах, которые за собой повлечет цифровизация в России. По его словам, страна готова к цифровизации, однако, вопреки расхожему мнению, это повлечет за собой безработицу.

«Омбудсмен по вопросам развития цифровой экономики Илья Димитров сказал, что талантливых и образованных людей, которые высвободятся в результате цифровизации, мы перенаправим. Но здесь есть большая проблема, потому что высвобождаются не талантливые и обученные, а необученные и малоквалифицированные кадры. Они потому и делали рутинную работу, были приложением к навигатору и машине, что ничего квалифицированного делать не могли уже», – заявил Захаров в эфире программы «Экономика сейчас» на телеканале «Царьград».

Он также обращает внимание, что процесс цифровизации определенных отраслей может, при необходимости, занять порядка 3 лет. В результате в стране существенно снизится количество аварий.

«Если государство сейчас включает форсаж, то у себя мы можем в течение 3 лет такси, дальнобой и еще много направлений перевести на беспилотные технологии. Они будут несовершенные, но более безопасные. Да, смерти будут, но их количество уменьшится в тысячи раз, потому что роботы правил не нарушают, не засыпают за рулем. Но куда мы денем большое количество таксистов, которым нужно кормить своих детей?», - отметил Захаров.

По его словам, тема цифровизации продолжается и в вопросе введения четырехдневной рабочей недели, которая в последнее время стала активно обсуждаться. Связано это с тем, что производительность труда будет продолжать повышаться, высвобождая человеческие ресурсы.