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Готова ли Россия к цифровизации: основатель SuperJob рассказал об основных проблемах автоматизации

22 января 2020

Президент сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob стал гостем программы «Экономика сейчас» на телеканале «Царьград». Эфир был посвящен национальному проекту «Цифровая экономика» и процессу цифровизации в России.

Основатель SuperJob Алексей Захаров рассказал о проблемах, которые за собой повлечет цифровизация в России. По его словам, страна готова к цифровизации, однако, вопреки расхожему мнению, это повлечет за собой безработицу.

«Омбудсмен по вопросам развития цифровой экономики Илья Димитров сказал, что талантливых и образованных людей, которые высвободятся в результате цифровизации, мы перенаправим. Но здесь есть большая проблема, потому что высвобождаются не талантливые и обученные, а необученные и малоквалифицированные кадры. Они потому и делали рутинную работу, были приложением к навигатору и машине, что ничего квалифицированного делать не могли уже», – заявил Захаров в эфире программы «Экономика сейчас» на телеканале «Царьград».

Он также обращает внимание, что процесс цифровизации определенных отраслей может, при необходимости, занять порядка 3 лет. В результате в стране существенно снизится количество аварий.

«Если государство сейчас включает форсаж, то у себя мы можем в течение 3 лет такси, дальнобой и еще много направлений перевести на беспилотные технологии. Они будут несовершенные, но более безопасные. Да, смерти будут, но их количество уменьшится в тысячи раз, потому что роботы правил не нарушают, не засыпают за рулем. Но куда мы денем большое количество таксистов, которым нужно кормить своих детей?», - отметил Захаров.

По его словам, тема цифровизации продолжается и в вопросе введения четырехдневной рабочей недели, которая в последнее время стала активно обсуждаться. Связано это с тем, что производительность труда будет продолжать повышаться, высвобождая человеческие ресурсы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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