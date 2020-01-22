Специалисты градостроительства разработают концепцию развития п. Жилкино в Иркутске

На 21 сессии международного Байкальского зимнего градостроительного университета четыре международные команды молодых специалистов представят собственные проекты по развитию поселка Жилкино в Иркутске. Об этом сообщили в городской администрации.

По словам начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Олеси Куцаковой, жилые зоны в подобных районах обычно требуют большого внимания к созданию комфортной среды для жителей. Как правило, здесь выше процент аварийного жилого фонда, меньше развита социальная инфраструктура. Основная задача, которую ставят перед участниками – разработать такой проект, чтобы территория города стала привлекательной как для жителей, так и для представителей бизнеса.

- По итогам работы зимнего градостроительного университета будут представлены проекты развития поселка Жилкино. Наиболее удачные решения будут внесены в градостроительную документацию для дальнейшей реализации, – пояснила Олеся Куцакова.

Сессия пройдет с 1 по 23 февраля на базе ИрНИТУ. По итогам отборочного тура в ней примут участие 24 молодых специалиста из 11 стран мира, таких как Россия, Франция, Германия, Индия, Австрия, Ирландия, Польша, Египет, Индия, Ливан, Ботсвана. Участникам предстоит разработать принципиальные градостроительные, архитектурно-планировочные и бизнес-решения, а также идеи по проведению экономических, экологических, культурных мероприятий в целях трансформации территорий, выработать механизмы по их реализации. Все участники уже получили домашнее задание рассмотреть возможности развития поселка по примеру их стран. В ходе работы зимнего градуниверситета участники посетят территорию Жилкино, встретятся с различными специалистами. Кроме этого, предусмотрены лекции, семинары, мастер-классы от локальных и международных экспертов.