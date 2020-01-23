Сколько будет стоить лед Байкала? 19 вопросов руководству нацпарка

Новость о введении платы за выход на лед Байкала вызвала эффект разорвавшейся бомбы. «Вопросов больше, чем ответов», – говорили все: от обывателей до экспертов туротрасли. Портал SIA.RU задал большую часть из них экспертам «Заповедного Прибайкалья» на пресс-конференции 21 января.

Фото предоставлено пресс-службой "Заповедного Прибайкалья"

1. Что такое ледовый туристский маршрут на Байкале?

«Заповедное Прибайкалье» в ноябре 2019 года объявило, что в целях создания условий для регулируемого туризма и отдыха в акватории пролива Малого моря на Байкале создается ледовый туристский маршрут, за посещение которого с 2020 года взимается плата.

– Выход на лед Малого моря станет платным. Но это не означает, что весь лед Байкала становится платным. К примеру, разрешение на выход на лед в районе Большого Голоустного и Листвянки брать не требуется, – прокомментировали эксперты «Заповедного Прибайкалья».

2. Где проходит платный ледовый маршрут?

Важно понимать, что такое платный ледовый маршрут.

– Это не нитка шириной полметра, а достаточно широкий и протяженный участок порядка 180 км, – рассказывает Денис Банщиков, заместитель директора по развитию ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». – Он охватывает западное побережье пролива Малое море, западный берег острова Ольхон и все ключевые объекты туристского интереса по береговой линии. В него включены и гроты, и остров Огой, и остров Харанцы. В стоимость включено и посещение южной части острова Ольхон. Исключение составляет северный маршрут до мыса Хобой (стоимость 300 рублей), он не входит в ледовый маршрут.

– Вся территория Малого моря относится к ООПТ (особо охраняемой природной территории) федерального значения, – напоминает Умар Рамазанов, директор «Зааповедного Прибайкалья». – В соответствии с законом, нахождение на территории ООПТ по неустановленным маршрутам либо без разрешения – это административное нарушение.

3. Где найти карту ледового маршрута на Байкале?

Карта ледового маршрута опубликована на сайте «Заповедного Прибайкалья» https://baikal-1.ru/4sitedoc/tourism/200114-ice-olkhon-route-map.jpg

Фото предоставлено пресс-службой "Заповедного Прибайкалья"

4. Какова стоимость посещения ледового туристского маршрута?

Плата составляет 50 рублей для жителей Иркутской области, бесплатно – для местных жителей, 100 рублей – для всех остальных.

– Плата зависит не только от места жительства, но и от целей посещения ООПТ. Если вы едете с целью туризма и отдыха, то разрешение всегда платное, если у вас журналистское расследование, волонтерская акция, научное исследование, то посещение нацпарка может быть бесплатным. Средства, которые собираются за посещение маршрутов, идут на создание инфраструктуры на Байкале, – уточнил Умар Рамазанов.

5. На какой срок оплачивается посещение?

Плата вводится не за разовое посещение, а за нахождение на территории.

– К примеру, если в течение 10 дней вы путешествуете по ледовому маршруту, вы получаете разрешение на этот срок и платите один раз. При этом вы можете получить разрешение заранее, например, в январе на февраль-март, но даты в разрешении должны быть зафиксированы, потому что, исходя из этого, мы рассчитываем антропогенную нагрузку. Если она превышает допустимый уровень, то разрешения не будут выдаваться, – пояснили в «Заповедном Прибайкалье».

6. Сколько выдано разрешений?

– Сезон только начался, выдано около 300 разрешений, – прокомментировали вопрос эксперты нацпарка.

Денис Банщиков, заместитель директора по развитию ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (слева) и Умар Рамазанов, директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (справа).

Фото предоставлено пресс-службой "Заповедного Прибайкалья"

7. Как и где получить разрешения?

Разрешение можно получить удаленно, отправив запрос по электронной почте, либо позвонив в «Заповедное Прибайкалье». Полный список адресов и телефонов здесь https://baikal-1.ru/tourism/entrance-pass/.

– Если вы находитесь на острове Ольхон в Хужире, то можно получить разрешение в островном лесничестве, которое находится рядом с магазином «Хороший». Можно получить разрешение по дороге на Малое море в визитно-информационном центре в Тажеранских степях.

Да, пока «Заповедное Прибайкалье» не работает в режиме 24/7, но мы к этому стремимся. Когда поток туристов увеличится, мы планируем перевести на круглосуточный режим работу информационного центра в Тажеранских степях.

Параллельно с этим разрабатывается программа электронной системы выдачи разрешений в онлайн-режиме. К туристскому сезону постараемся ее запустить.

Кроме того, работу по выдаче разрешений должны облегчить турпоператоры и турбазы, у которых будут возможность предварительного бронирования через личные кабинеты на сайте.

8. Надо ли получать разрешение для посещения острова Ольхон зимой?

Если вы приедете на Ольхон в населенный пункт Хужир, то разрешение получать не надо, пояснили в «Заповедном Прибайкалье». Потому что для передвижения по дорогам и населенным пунктам разрешение не требуется.

– Но если вы решите выйти на лед, посмотреть гроты, то вам потребуется разрешение на ледовый маршрут. Если вы решите посетить Хобой, то надо получить разрешение и на соответствующий маршрут.

9. Можно ли отклоняться от маршрута?

По ледовому маршруту будут стоять информационные аншлаги.

– Лучше не отклоняться от маршрута. И дело не только в штрафах, а в безопасности, – предупредили специалисты нацпарка. – Лед в этом году очень тонкий, можно просто провалиться. При этом, если турист в силу незнания отклонится на 1-2- метра от маршрута, штрафные санкции применяться не будут. Первоочередная задача в этом году – информировать туристов, куда можно идти, куда не следует, и прежде всего, напоминать о правилах безопасности нахождения на льду. Они опубликованы на сайте.

https://baikal-1.ru/4sitedoc/191231-behavior-on-the-ice-rules.pdf

Вторая задача ледового маршрута – сделать так, чтобы туристы не наносили вред природе Байкала.

10. Как можно передвигаться на ледовом маршруте?

Проезд на автомобильном транспорте по водному объекту вне ледовых переправ запрещен, напомнили специалисты «Заповедного Прибайкалья». Это регулируется п. 37 «Правил охраны жизни людей на водных объектах», утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 года № 280/59-ПП.

– Поэтому по ледовому туристическому маршруту допускается только пешее передвижение или с использованием спортинвентаря (коньки, лыжи и т.д.), на собачьих упряжках, на суднах на воздушной подушке (хивусы). Но при этом ледовая переправа для передвижения транспорта будет открыта.

11. Почему важно не путать ледовую переправу и ледовый маршрут?

Важно различать два понятия – ледовая переправа и ледовый туристский маршрут, говорят специалисты «Заповедного Прибайкалья».

– У многих путаница в голове. Ледовая переправа на Байкале была и будет. Это дорога, связывающая две точки – остров Ольхон и материк. По ледовой переправе можно передвигаться на автомобильном транспорте, она приравнена к дороге общего пользования. Единственные ограничения там по тоннажу. Эта дорога бесплатная. Ледовый туристский маршрут создан для просмотра уникальных природных явлений. По нему можно передвигаться либо пешком, либо на хивусе, за него взимается плата.

12. Что будет входить в инфраструктуру ледового маршрута?

На данный момент на ледовом маршруте осуществляется установка предупреждающих и информационных аншлагов, туалетов и мусорных баков.

– Если не принимать во внимание то, что сейчас творится в гротах, в целом, в зимний период воздействие человека минимально по сравнению с летним, – заметили эксперты нацпарка. – Ситуацию в гротах исправим, именно для этого на ключевых точках ледового маршрута будут установлены 13 герметичных туалетов.

13. Как часто будет проводиться патрулирование?

Рейды по ледовому маршруту будут проводиться регулярно.

– Патрулировать будем усиленно, потому что отвечаем за безопасность граждан, находящихся на ледовом маршруте. Каждые три дня будут проводиться замеры толщины льда. Кроме того, необходимо следить за инфраструктурой – туалетами, мусорными баками, информационными аншлагами. Отдельно будут проводиться рейды безопасности. В этом сезоне уже были случаи провалов на льду. Совсем недавно было происшествие с летальным исходом: высадив туристов, на обратном пути машина с водителем провалилась, – напомнили специалисты нацпарка.

14. Как будут штрафовать нарушителей?

Любые нарушения на льду будут жестко пресекаться – и сотрудниками ГИМС, и МЧС, и «Заповедного Прибайкалья».

– У нас заключено межведомственное соглашение. В нашем распоряжении есть специализированная техника – хивусы, снегоболотоходы, чтобы оперативно реагировать на любые нарушения. Водители должны знать: если транспортные средства будут находиться за пределами дорог, отклоняться от ледовой переправы, они будут привлекаться к административной ответственности. Штрафы большие. У «Заповедного Прибайкалья» за нарушения на ледовом маршруте это 3–4 тысячи рублей, есть свои штрафы и у МЧС, и у ГИБДД.

15. Хватит ли на всех хивусов?

Специалисты «Заповедного Прибайкалья» признали, что лучше бы, чтобы туристы передвигались по льду на хивусах, но пока их на всех не хватит.

– Хивусов мало, но в местах концентрации туристов – это выход с МРС, с Куркута, с Хужира – суда на воздушной подушке будут.

16. Зарабатывает ли «Заповедное Прибайкалье» на хивусах?

Организация работы хивусов – это коммерческая деятельность, которая не входит в задачи нацпарка, пояснили в «Заповедном Прибайкалье».

– С коммерческих перевозчиков плата не взимается, но «Заповедное Прибайкалье» заключает с ними соглашения для того, чтобы учитывать количество перевозимых по ледовому маршруту туристов и рассчитывать антропогенную нагрузку. Собственные хивусы, которые есть в распоряжении «Заповедного Прибайкалья», предназначены для патрулирования маршрута и научных туров, а не для коммерческих целей.

17. Что будем с событийными мероприятиями на Малом море?

По мнению руководителя «Заповедного Прибайкалья», на Малом Море сейчас проводится очень много событийный мероприятий, и это неправильно.

– Инфраструктуры нет, Малое море перегружено. У нас прорабатывается идея по кластерному развитию, в рамках которой часть мероприятий можно будет перевести в Большое Голоустное. Как минимум, дорога туда намного короче.

18. Кто недоволен платным льдом?

Во время пресс–конференции сотрудники «Заповедного Прибайкалья» признались, что знают о негативных отзывах и даже предположили, кто поднял хайп в соцсетях против ледового маршрута.

– Я пришел работать юристом в «Заповедное Прибайкалье» в 2013 году. И мы начали практику подачи исков по незаконному нахождению туристических объектов на территории нацпарка, – напомнил Умар Рамазанов. – Мы проводили сходы населения, я общался с людьми. Все были довольны. Кроме теневого бизнеса. Сейчас та же история. Они начали эту информационную атаку на ледовый маршрут.

Для чего он создается? Во-первых, ради безопасности людей. Во-вторых, чтобы обустроить маршруты. Ну давайте, извините, туристы продолжат по нужде ходить в гроты. Им какая разница? А нам здесь жить. 70% посетителей нацпарка – иностранные граждане. С территории Иркутской области приезжает 20%, местные не платят за лед. Они довольны. Кто недоволен? Теневой бизнес, который не платит налоги.

Вы знаете, сколько в Китае стоит тур на Хобой? 9 тыс. рублей. Учитывая плату перевозчику – летом это порядка 1600 рублей, нацпарку – 300 рублей, это всё, что остается в бюджете РФ, остальное – за пределами России.

19. Сколько денег заработает нацпарк на ледовом маршруте?

Самый популярный маршрут в нацпарке – это остров Ольхон, напомнил руководитель «Заповедного Прибайкалья». В 2019 году его посетили 142 тысячи человек, из них 115 тыс. получали разрешение на посещение «Севера острова Ольхон» (стоимость посещения – 300 рублей).

– Пока сложно предположить, сколько денег нацпарк заработает на ледовом маршруте. После внедрения электронной системы выдачи разрешений будет проще строить прогнозы. В любом случае, мы рассчитываем на увеличение объемов поступлений. Сейчас денег на создание инфраструктуры в нацпарке крайне недостаточно.

Фото предоставлено пресс-службой "Заповедного Прибайкалья"

Справка

За 2019 год территорию Прибайкальского национального парка посетили 167,7 тыс. человек. Это на 17% больше, чем в 2018 году. Самый популярный маршрут в нацпарке – остров Ольхон, на него приходится 85% всех посещений.