Россияне стали брать еще больше потребительских кредитов

Интерес жителей страны к потребительским кредитам повышается. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на НБКИ. В 2019 году количество таких кредитов, выданных банками, достигло 19,45 млн ед. Это на 2,7% больше, чем годом ранее (18,93 млн ед.).

Объемы выдачи показали незначительное снижение лишь в IV квартале 2019 года. В октябре - декабре банки выдали 5,21 млн ед. потребкредитов - минус 1,6% к аналогичному периоду 2018 года.

Больше всего потребительских кредитов в прошлом году взяли жители Москвы (880,7 тыс. ед.), Московской области (821,1 тыс. ед.), Краснодарского края (755,0 тыс. ед.), Республики Башкортостан (679,5 тыс. ед.), Свердловской области (644,1 тыс. ед.) и Республики Татарстан (640,9 тыс. ед.).

По данным НБКИ, в Иркутской области (422,2 тыс. ед.), на 4,6% больше, чем годом ранее, тогда было (403,7)