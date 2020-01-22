Почти 9 тысяч жителей Иркутской области решили начать год с поиска новой работы

В первые дни 2020 года (с 1 по 13 января включительно) свои резюме на сайте hh.ru опубликовали и обновили почти 9 тысяч жителей Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Чаще всего в этот период соискатели размещали резюме в профессиональных сферах «Продажи», «Транспорт, логистика», «Административный персонал», «Производство» и «Бухгалтерия».

Среди тех жителей Иркутской области, которые решили сменить место работы в начале года, 49,8% - женщины. Каждый второй соискатель имеет больше шести лет опыта. Что касается возраста, то в 46% случаев это люди от 18 до 30 лет. Интересно, что 6% соискателей, опубликовавших и/или обновивших резюме в первые дни января, старше 50 лет.