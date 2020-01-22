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В Иркутске на месяц закрыли кондитерский комбината за плохое мытье посуды

22 января 2020

Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрено дело об административном правонарушении иркутского кондитерского комбината. Установлено, что на предприятии не соблюдался режим мытья, дезинфекции посуды и технологического оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В судебном заседании законный представитель вину в совершении административного правонарушения признал в полном объеме. Пояснил, что после того, как он узнал о нарушениях, их немедленно устранили.

Суд запретил деятельность комбината на 30 суток с 16 декабря 2019 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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