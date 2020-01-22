Сбербанк и Республика Бурятия договорились о запуске нескольких пилотных проектов

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин с делегацией Сбербанка 17 -18 января с рабочим визитом посетил Республику Бурятия. Представители банка в Улан-Удэ провели переговоры с главой субъекта РФ по вопросам дальнейшего взаимодействия и сотрудничества.

Алексей Цыденов и Александр Ведяхин договорились о запуске на территории республики пилотных проектов, которые должны изменить качество работы медицинских учреждений.

«В 2020 году по предложению Сбербанка мы запустим пилот по внедрению цифровой услуги в сфере здравоохранения. Это система распознавания голоса при обращении человека в регистратуру - очно или по телефону, запись разговора возможна и при приеме пациента врачом. Программа искусственного интеллекта голосовые сообщения преобразовывает в текст, вся информация вносится в базу данных. Экономия времени составляет порядка 40%, преимущества новой технологии уже оценили в ряде российских регионов, теперь и Бурятия готова применить положительный опыт», - сообщил глава республики. Сервис искусственного интеллекта связан с программой Сбербанка и цифровой платформой, которая сейчас в целом внедряется в системе здравоохранения России*.

«Мы будем максимально помогать Бурятии в реализации социально значимых проектов и предоставлять наши современные цифровые сервисы, которые можно применять и в удаленных районах», - отметил Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. «В экосистеме Сбербанка есть дочернее предприятие по предоставлению удаленной медицинской помощи - DocDoc. Этот цифровой сервис позволяет населению получить быстрый доступ к высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе - онлайн-консультации врачей узких специальностей. Интересным и актуальным инструментом для области здравоохранения является и технология Voice2Med, которую мы сегодня презентовали главе республики Бурятии. Этот сервис Сбербанка позволяет врачам во время приема пациента фокусировать своё внимание именно на пациенте, а не на процессе заполнения формуляров».

На рабочей встрече главы региона и Первого заместителя Председателя Правления Сбербанка стороны также договорились начать в 2020 году внедрение в регионе проекта по использованию интеллектуальных систем видеонаблюдения - в сфере безопасности контроля за лесозаготовителями, перевозками леса. А. Цыденов и А. Ведяхин обсудили вопросы реализации Стратегии развития туризма на Байкале и Дальневосточной ипотеки.

В первые дни нового года Сбербанком в Бурятии принято 112 заявок на получение т.н. Дальневосточной ипотеки, уже выдано 16 жилищных кредитов на сумму 44,7 млн рублей. Всего в Сбербанке с момента запуска программы на Дальнем Востоке принято более 3 тыс. заявок на сумму 9 млрд рублей, это в два раза больше по сравнению с количеством заявок, поданных по программе господдержки для семей с детьми на территории Дальневосточного федерального округа за весь 2019 год.

Активно в республике реализуется и другой продукт жилищного кредитования, т.н. «семейная ипотека». В 2019 году по поручению Президента РФ были изменены условия программы «семейной» ипотеки, по которой семья с двумя или более детьми может снизить ставку по жилищному кредиту до 6%. Основным изменением стала льготная ставка, которая теперь может действовать в течение всего срока ипотеки. По данной программе в 2019 году в Бурятии было выдано 65 жилищных кредитов на сумму свыше 125 млн рублей.

Отдельной темой встречи стало обсуждение инвестиционной привлекательности региона за счет развития туризма на Байкале. Глава республики Бурятия Алексей Цыденов поддержал предложение Сбербанка провести в Москве целевую презентацию байкальской территории, с привлечением заинтересованных в туристическом бизнесе инвесторов. В марте 2020 года планируется первое продвижение региона Байкал (Республика Бурятия, Иркутская область), совместно с Байкальским банком Сбербанка на Московской международной выставке путешествия и туризма Mitt, где байкальский регион будет представлен одним павильоном.

Справка*

Национальный проект «Цифровая экономика РФ» - это один из 12 проектов, разработанных во исполнение майских указов президента 2018 года. Нацпроект включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей. Срок реализации 2024 год.