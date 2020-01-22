Банкиры Sberbank Private Banking пройдут обучение по эксклюзивной международной программе

Корпоративный университет Сбербанка, Ассоциация международного управления активами (AIWM) и Швейцарская ассоциация финансовых аналитиков (SFAA) подписали соглашение о совместном образовательном проекте. Пятилетнее соглашение, предусматривающее обучение персональных банкиров Sberbank Private Banking в Школе персонального банкира, подписали Валерия Заболотная, ректор Корпоративного университета Сбербанка, Андреас Якобс, генеральный директор AZEK AG (провайдер образовательных услуг, Швейцария), и Евгения Тюрикова, руководитель Sberbank Private Banking.

Школа персональных банкиров — это двухмодульная образовательная программа, разработанная Корпоративным университетом Сбербанка и Sberbank Private Banking при участии AIWM и SFAA. Это первая международная программа в России, направленная на обучение и повышение квалификации персональных банкиров и финансовых консультантов по международным стандартам в области управления активами и частного банковского обслуживания. Выпускники программы получат сертификаты AIWM, которые оцениваются на международном рынке как одни из самых статусных и престижных.

Валерия Заболотная, ректор Корпоративного университета Сбербанка:

«Корпоративный университет активно развивает международное сотрудничество с лучшими бизнес-школами, такими как INSEAD, Stanford, London Business School. Мы рады, что портфель Корпоративного университета, включающий в себя более 200 образовательных решений, пополнился новым проектом. Персональная банковская школа станет отличным дополнением к нашему образовательному опыту. Школа будет открыта для всех персональных банкиров и финансовых консультантов, которым требуются основные профессиональные навыки».

Евгения Тюрикова, руководитель Sberbank Private Banking:

«Sberbank Private Banking положил начало созданию Школы персонального банкира. Мы сформулировали идеологию проекта и приняли активное участие в создании и развитии образовательной программы. В 2019 году группа частных банкиров Сбербанка прошла обучение по этой программе. Мы заинтересованы в улучшении знаний и компетенций наших сотрудников, а также хотим сформулировать квалификационные стандарты международного уровня для всего российского рынка Private Banking».

Андреас Якобс, генеральный директор AZEK/SFAA:

«Мы очень рады сотрудничеству с Корпоративным университетом Сбербанка и Sberbank Private Banking, а также установлению в России мирового стандарта высочайшего качества. Это еще больше укрепляет нашу всемирную сеть стран, предлагающих программы AIWM. Мы считаем, что в условиях все более сложной рыночной ситуации доступ к высококачественным образовательным курсам является необходимым ресурсом для всех, кто хочет работать в сфере финансов».

Sberbank Private Banking — подразделение Сбербанка, которое занимается обслуживанием частных клиентов с активами от 100 млн рублей. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Руководствуясь принципом «открытой архитектуры», подразделение предоставляет клиентам доступ ко всем продуктам и услугам Группы Сбербанк, а также партнеров в России и за рубежом.