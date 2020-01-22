SWIFT-переводы теперь доступны в Мобильном банке «Приморье»

Валютные денежные переводы по системе SWIFT теперь доступны клиентам Банка «Приморье» — пользователям приложения «Мобильный банк». Отправить перевод можно в любой из 13 видов иностранной валюты, в том числе и редких для нашего региона, таких как: австралийский, новозеландский, гонконгский или канадский доллары, вьетнамские донги, фунты стерлингов и т. д.

— SWIFT-переводы — очень популярная услуга среди наших клиентов, и мы пошли навстречу их пожеланиям, реализовав эту функцию в Мобильном банке. Теперь отправить перевод за границу со своего счета клиенты могут, не посещая офис Банка, — комментирует заместитель Председателя Правления — директор Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина. — Отмечу, что на момент запуска данная услуга доступна клиентам, у которых открыт текущий счет в нужной валюте, с которого будет осуществляться перевод. А в ближайшее время клиенты смогут открывать валютные счета непосредственно в Мобильном Банке «Приморье».

Уточнить, есть ли действующий валютный счёт, также можно в Мобильном Банке. Если счёта нет, то открыть его можно в любом офисе Банка «Приморье». Перед отправкой SWIFT-перевода * счёт нужно пополнить на сумму отправления и комиссии — это можно сделать в том числе и через Мобильный банк, без посещения офиса. Процедура отправки перевода через мобильное приложение Банка «Приморье» занимает всего несколько минут. В приложении нужно перейти в раздел «Переводы SWIFT», выбрать адресата, кому отправляются деньги, ввести реквизиты, при необходимости загрузить документы, указать назначение перевода, далее выбрать счёт списания комиссии и подтвердить её сумму, проверить перевод. После отправки перевода пользователю приложения доступна информация по статусу транзакции, а также чек операции, который можно сохранить в смартфоне, отправить по почте или в мессенджер. Все переводы сохраняются в истории, при необходимости перевод можно повторить, просто нажав на кнопку в приложении.

Если клиент ошибётся при заполнении полей или предоставит неверные документы, сотрудники Банка «Приморье» сообщат об этом по телефону. Уточнить все подробности по отправке SWIFT-переводов в Мобильном банке «Приморье» можно по телефону Контакт-центра : 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный), либо в любом офисе Банка «Приморье».