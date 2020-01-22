В Иркутске директор компании задолжал 1,9 млн рублей

В Иркутске в отношении генерального директора ООО «Канц-Лэнд» возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения решения Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата». Об этом сообщает УФССП России по Иркутской области.

Согласно вступившему в законную силу судебному решению компания обязана выплатить задолженность по кредедиту, третейскому сбору за рассмотрение требований имущественного и неимущественного характера, а также расходов, понесенных в связи с обращением в суд с заявлением о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решения третейского суда, в размере 1,9 млн рублей.

Генеральный директор уклонялся от погашения задолженности, расходуя получаемые от работы фирмы деньги по своему усмотрению. Принимаемые судебным приставом меры принудительного исполнения игнорировал. Был неоднократно предупрежден об уголовной ответственности, но он и дальше продолжил уклоняться от исполнения решения суда. В связи с этим, в отношении директора ООО «Канц-Лэнд» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ, которое по окончании расследования будет направлено для рассмотрения в суд.