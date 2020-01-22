ВТБ финансирует строительство торгово-офисного центра в Южно-Сахалинске

Банк ВТБ открыл группе компаний «Бриллиант» кредитную линию на 1,2 млрд рублей сроком на семь лет. Заемные средства предоставлены в рамках Программы 1764 Министерства экономического развития РФ. Льготное финансирование предусмотрено для строительства торгово-офисного центра в Южно-Сахалинске.

Группа ВТБ сотрудничает с ГК «Бриллиант» с 2013 года. Помимо льготного финансирования действует ранее установленный кредитный лимит на 3,56 млрд рублей на замещение займов в других банках. Кроме использования финансирования, предприятие размещает временно свободные денежные средства, обслуживает в ВТБ собственных сотрудников. В рамках Восточного экономического форума между ВТБ и ООО «Бриллиант» подписано соглашение, предусматривающее реализацию инфраструктурных проектов в сфере туризма Сахалинской области.

«Мы успешно развиваем сотрудничество с группой компаний „Бриллиант“ и готовы поддерживать ее дальнейшие инвестиционные начинания. В рамках новой стратегии работы ВТБ мы стремимся стать для клиентов банком первого выбора, предоставляя полный спектр необходимых финансовых продуктов и небанковских сервисов», — прокомментировал руководитель Департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

«ГК „Бриллиант“ активно развивает новые, перспективные направления бизнеса, в том числе при поддержке банка ВТБ. Инвестиционный климат Сахалинской области позволяет нам разрабатывать и реализовывать проекты, имеющие не только коммерческий эффект, но и социальную значимость для региона. Это дает особое удовлетворение от работы всем сотрудникам компании, мы знаем, что причастны к созданию будущего Сахалина», — прокомментировал директор ООО «Бриллиант» Константин Резницкий.

Справка

Группа компаний «Бриллиант» работает на рынке коммерческой недвижимости Сахалина с 1998 года, развивает собственные строительные и производственные компании. Одна из дочерних компаний — ООО «Бриллиант» — имеет статус резидента ТОР «Горный воздух»