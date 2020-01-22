В 2020 году на ВСЖД планируется обновление локомотивного парка

В 2020 году по инвестиционной программе обновления локомотивного парка Восточно-Сибирской дирекции тяги на дорогу ожидается поступление 46 новых локомотивов: 40 тепловозов ТЭМ-18ДМ и 6 тепловозов ТЭМ14. Техника будет распределена по следующим станциям ВСЖД: Иркутск, Улан-Удэ, Тайшет и Вихоревка. Об этом сообщили в компании.

Локомотивы ТЭМ-18ДМ оборудованы новой, увеличенной в размерах, кабиной машиниста, а также более совершенным и экономичным дизелем (1-ПД4Д).

Тепловоз ТЭМ18ДМ является модернизированной версией маневрового тепловоза ТЭМ2 - одного из самых распространенных на сети железных дорог России. Модернизация этого тепловоза предусматривает в первую очередь установку более мощного дизель-генератора, позволяющего при одинаковом объеме работ снизить удельный эффективный расход топлива (с 225 до 197 г/кВтч).

Кабина локомотива оборудована системой микроклимата, которая обеспечивает комфортные условия работы локомотивной бригады. Все это позволяет обеспечить дополнительную экономию топлива, снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание локомотива, а также улучшение условий труда локомотивных бригад

Двухдизельный односекционный маневровый тепловоз ТЭМ14 создан на базе тепловоза ТЭМ7А, предназначен для маневровой, горочной работы на станциях и легкой магистральной работы. Концепция двухдизельного тепловоза основана на максимально эффективном использовании полезной мощности в зависимости от выполняемой работы для экономии топлива и снижения вредных выбросов в атмосферу. Кабина тепловоза обеспечивает комфортные условия работы машиниста, наличие системы видеонаблюдения расширяет возможности визуального контроля обстановки при работе. Экономия топлива тепловоза ТЭМ14 при его эксплуатации составляет 20%.

Напомним, в 2019 году на дорогу поступили 20 локомотивов ТЭМ-18ДМ.