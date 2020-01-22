Из-за санкций США Россия увеличила экспорт нефти

Минэкономразвития заявляет, что санкции США помогла России нарастить объемы экспорта нефти в 2019 году. Сообщает РБК.

По данным таможенной статистики за январь–ноябрь 2019 года, российский экспорт сырой нефти увеличился на 3,8% в натуральном выражении. Существенный вклад в его рост внесли закупки со стороны Турции и самих США — именно из-за санкций против Ирана и Венесуэлы, говорится в комментарии Минэкономразвития относительно платежного баланса.

За тот же период поставки российской нефти в Соединенные Штаты в натуральном выражении подскочили в три раза после введения американских санкций в отношении Венесуэлы, констатирует министерство.

Экспорт в Турцию и США

Суммарно экспорт сырой нефти из России в 2019 году, по оценке Банка России (данные за четвертый квартал неполные), снизился на 5,9% и составил $121,6 млрд. На США и Турцию пришлось около 5% российского нефтяного экспорта.

