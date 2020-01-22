У 53% россиян есть стабильная работа

Более половины россиян (53%) не меняли работу за последние полгода, и это самый низкий показатель за последние пять лет. По собственному желанию или вынужденно работу поменяли 9% респондентов. Сообщает Ромир.

В вопросе поиска новой работы ситуация за год немного изменилась. Треть смогла трудоустроиться в течение недели, а половина в срок до полутора месяцев. С 13% до 10% сократилось число тех, кто, потеряв работу, ее даже не ищет. За последние два года практически не произошло изменений в ситуации с сокращением и увеличением заработной платы и персонала.

В 2016 году ситуация также в целом оставалась достаточно критичной. В 2017 году наступил период некоторого восстановления, а уже в следующем наметившийся тренд продолжил свое развитие. В ушедшем 2019 году ситуация на рынке труда снова начала ухудшаться.

Итак, на вопрос об изменениях, произошедших на работе за последние полгода, более половины респондентов (53%) ответили, что никаких изменений не было и они продолжают работать на прежнем месте работы.

И это самый низкий показатель за последние пять лет. С момента прошлого опроса доля подобных ответов упала на 10%, что говорит о прекращении восстановления рынка, отмечавшееся последние два года. Вместе с тем немного выросла доля поменявших работу – с 6% в 2012 году до 9% в 2019 году.

Более половины из них (5%) сообщили о добровольном уходе с работы, 3% попали под сокращение и еще 1% был уволен. Следуя общему тренду, за год немного увеличилось количество неработающих россиян – с 25% до 29%.

Так, число тех, кто нашел новую работу почти сразу, выросло и составило 32%. Для половины (49%) поиски заняли от 2 до 6 недель (как и в 2018 году). Сократилось число тех, кто не смог пока найти работу и находится в активном поиске – 9%.

Однако, также снизилось количество тех, кто на момент опроса не находился в поиске работы – с 13% в 2018 году до 10% в 2019. Можно предположить, что они решили взять небольшой перерыв перед Новым годом и вернуться к поиску уже после праздников.

Так, о сокращении штата работников заявил каждый десятый (10%) из числа работающих. Год назад этот показатель равнялся 6%, а два года назад - 10%, как и сейчас. Как мы видим, число сокращений персонала за два года не изменилось. Активного расширения штата также не происходит – об этом заявило лишь 2%, как и в прошлом году.

«Рынок труда в России напрямую связан с ситуацией в экономике и обществе страны. Рост и развитие практически остановились. При этом исследование показывает некоторое сокращение штатов и фондов оплаты труда. Пока темп этих явлений невысокий, но без стимулирования экономического роста, негативный фон будет только усиливаться», - говорит президент холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милёхин.