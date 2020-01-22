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На 3-й неделе января средний чек россиян упал на 6,4%

22 января 2020

На 3-й неделе объем повседневных расходов продемонстрировал снижение. В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4119 рублей, что на 6,4% меньше, чем неделей ранее. Сообщает Ромир. 

На 3-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи снизился и достиг отметки в 4119 рублей. Так, с 13 по 19 января среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 832 рубля больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались ниже на 57 рублей или на 1,4%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 3-й недели оказались ниже среднего значения на 275 рублей или 6,3%.

Снижение расходов обусловлено в первую очередь эффектом высокой базы: после резкого сокращения расходов на 1 неделе января, население более активно тратило деньги на второй неделе января. По этой причине мы наблюдаем существенное снижение расходов на третьей неделе.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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