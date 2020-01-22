Более 6 тыс. семей из зоны наводнения в Иркутской области приобрели новое жилье взамен утраченного

В Иркутской области оплачены 6004 свидетельства (16420 человек) на приобретение или строительство жилья на сумму 17,8 млрд рублей гражданам, чьи дома были утеряны либо не подлежат восстановлению из-за наводнения в Приангарье. Об этом сообщили в региональном правительстве.

- Из 6004 свидетельств 4858 свидетельств на сумму 14,2 млрд рублей оплачены из средств федерального бюджета, 1146 свидетельств на 3,6 млрд рублей - из средств областной казны. Работа по выдаче и оплате документов продолжается, - подчеркнул исполняющий обязанности председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

По данным на 21 января 2020 года, от граждан принято 7152 заявления на предоставление социальных выплат на приобретение жилья, выдано 7135 свидетельств.