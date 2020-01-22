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РФПИ и Alibaba создадут новую платежную систему

22 января 2020

Об этом в эфире «Россия 24» рассказал Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Сообщают РИА Новости.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует объявить о создании в России новой платежной системы с Alibaba, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы планируем объявить о важном новом взаимодействии с Alibaba в секторе платежных систем, где мы объявим о создании новой платежной системы в России, где российская сторона будет иметь контролирующие акции", - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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