РФПИ и Alibaba создадут новую платежную систему

Об этом в эфире «Россия 24» рассказал Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Сообщают РИА Новости.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует объявить о создании в России новой платежной системы с Alibaba, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Мы планируем объявить о важном новом взаимодействии с Alibaba в секторе платежных систем, где мы объявим о создании новой платежной системы в России, где российская сторона будет иметь контролирующие акции", - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».