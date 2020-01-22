РФПИ и Alibaba создадут новую платежную систему

Об этом в эфире «Россия 24» рассказал Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Сообщают РИА Новости.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует объявить о создании в России новой платежной системы с Alibaba, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.