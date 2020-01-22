Перед РФ поставили задачу превысить долю экспорта продуктов над импортом

Президент Российской Федерации принял Доктрина продовольственной безопасности России, согласно ей в 2024 году экспорт продуктов питания и сельскохозяйственного сырья из РФ должен стать больше, чем ее импорт. Сообщают РИА Новости.

Так, среди основных задач обеспечения продовольственной безопасности независимо от изменения внешних и внутренних условий указывается "достижение положительного сальдо торгового баланса сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

Пока Россия ввозит больше продовольствия, чем поставляет за рубеж, хотя разница между показателями экспорта и импорта в последние годы сокращается. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в 2018 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России составил 24,921 миллиарда долларов, импорт - 29,736 миллиарда.