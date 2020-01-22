В Тулуне снова появилась угроза подтопления

В Тулуне из-за промерзания ручья Тулунчик произошло образование наледи, местами с выходом воды на поверхность снежного покрова. В районе улиц Луговая и Братская создалась угроза подтопления приусадебных участков. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

В связи со сложившейся ситуацией принято решение о проведении работ по расчистке русла ручья Тулунчик экскаваторной техникой и прочистке ото льда водопропускных труб. Работы проводятся силами местной коммунальной службы.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Иркутской области.