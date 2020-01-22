Программа «Земский учитель» стартовала в Иркутской области

В Иркутской области началась программа «Земский учитель». Ее задача – обеспечить педагогическими кадрами общеобразовательные организации, находящиеся в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.



Основными требования к претендентам, которые пожелают принять участие в конкурсном отборе, являются: возраст до 55 лет включительно, наличие соответствующего образования, готовность работать в населенном пункте в течение пяти лет непрерывно. Участникам программы в Иркутской области будут выплачивать компенсацию в размере одного млн рублей. На эти цели в 2020 году из средств федерального бюджета выделено более 76 млн рублей, из областного – более 20 млн рублей.



- В Иркутской области уже утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях, которые попадают под программу, их около ста, - отметила и.о. министра образования региона Елена Апанович.



В 2020 году в программе примут участие общеобразовательные организации Жигаловского, Киренского, Бодайбинского, Усть-Илимского, Заларинского, Тайшетского, Чунского, Качугского, Нижнеудинского, Осинского, Тулунского, Зиминского, Братского, Нижнеилимского, Усольского, Балаганского, Казачинско-Ленского, Нукутского, Куйтунского, Баяндаевского, Черемховского, Боханского, Ольхонского, Шелеховского районов, а также Свирска, Саянска, Черемхово, Зимы, Ангарского городского округа, Усть-Кутского муниципального образования.



