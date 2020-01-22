Чего ждать бизнесу от нового министра финансов

Вопреки ожиданиям экспертов, Антона Силуанова сместили с поста министра экономика, теперь это место занимает Андрей Белоусов, ранее управлявший министерством экономического развития. Пишет в своем материале Forbes.

Перед Силуановым стояла задача бюджетной консолидации и жесткой экономии средств, сейчас конъюнктура поменялась, приоритетом стало экономическое развитие — нужно перезапустить рост, а для этого требуется другая квалификация, объясняет другой чиновник.

Ключевой задачей Белоусова будет реализация национальных проектов, на которую сделал ставку президент для повышения благосостояния россиян, предполагают два федеральных чиновника. Новых доходов нет, а если стоит задача улучшения жизни, речь идет о перераспределении имеющихся средств, солидарен другой чиновник.

Если вице-премьер охраняет бюджет от дополнительных расходов и лоббистов, он не может думать о развитии, к тому же часть нацпроектов буксовала, говорит еще один собеседник Forbes.

По его словам, большую озабоченность президента вызывала растущая бедность людей, ухудшение демографической ситуации и последней каплей стало плохое исполнение нацпроектов в 2019 году — не успели освоить почти 9% средств, заложенных на реализацию национальных проектов

В публичном поле Белоусов выглядел активнее Силуанова, но будучи вне правительства он мог позволить себе смелые высказывания, считает российский миллиардер, попросивший не называть его имени.