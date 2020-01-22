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Проект ЦМИТ «Байкал» получит грант на 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям

22 января 2020

Проект центра молодежного инновационного творчества «Байкал» стал победителем федерального конкурса «Поддержка ЦМИТ 5-я очередь» и получит грант Фонда содействия инновациям в размере 1 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области. 

Заявки на участие в конкурсном отборе принимались с 11 октября по 30 октября 2019 года. Всего на конкурс поступило 48 заявок. Победителями признаны 12 заявок, в том числе проект Иркутской области «Хакатоны по сквозным технологиям НТИ» Центра молодежного инновационного творчества «Байкал».

Грант планируется расходовать на финансовое обеспечение мероприятий и  проектов, способствующих вовлечению молодежи в научно-техническую и инновационную деятельность, реализуемых Центром молодежного инновационного творчества, и на выявление потенциальных участников программ «УМНИК» и «Старт» Фонда содействия инновациям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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