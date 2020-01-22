Центральной экозоне Байкала нанесли ущерб на 1,66 млн рублей из-за неочищенных стоков

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура в 2019 году провела проверку исполнения природоохранного законодательства в Листвянке, Култуке, Байкальске, Слюдянке, пос. ст. ж/д Ангасолка), а также в Заларях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что качество очистки стоков на всех очистных сооружениях не соответствует предъявляемым требованиям, зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Очищенные воды не соответствуют нормам санитарно-эпидемиологического законодательства по микробиологическим показателям.

Прокуратура предъявила четыре иска к администрациям муниципалитетов, на территориях которых расположены очистные сооружения и эксплуатирующим их организациям с требованиями обеспечить санитарную очистку и обезвреживание стоков до установленных нормативов.

Также прокуратура в судебном порядке понуждает организации, которые сбрасывали сточные воды в водоемы, компенсировать вред. Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн. руб.

Кроме того, установлено, что очистные сооружения, расположенные в Култуке невозможно реконструировать. В суд направили иск об обязании администрации городского поселения построить канализационные очистные сооружения, обеспечивающих надлежащую очистку сточных вод.