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Иркутские полицейские выявили поставку 19 тысяч нелегальных пачек сигарет на полмиллиона

22 января 2020

В одном из складов Ленинского района Иркутска в декабре 2019 года  полицеские обнаружили свыше 19 тысяч нелегальных пачек сигарет под брендами известных производителей стоимостью свыше полумиллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1. Уголовного кодекса Российской Федерации – «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Сейчас принимаются меры по установлению поставщиков и фактических получателей груза.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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