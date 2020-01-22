Иркутские полицейские выявили поставку 19 тысяч нелегальных пачек сигарет на полмиллиона

В одном из складов Ленинского района Иркутска в декабре 2019 года полицеские обнаружили свыше 19 тысяч нелегальных пачек сигарет под брендами известных производителей стоимостью свыше полумиллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1. Уголовного кодекса Российской Федерации – «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Сейчас принимаются меры по установлению поставщиков и фактических получателей груза.