На благоустройство Братска в 2020 году направят 146 млн. рублей

В 2020 году Братску из федерального и регионального бюджетов на проведение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий выделят 134,2 млн. руб. Кроме того, 12 млн. рублей составит софинансирование из городского бюджета. Об этом сообщили в мэрии.

В этом году предусматривается завершение благоустройства тех общественных территорий, которые были включены в муниципальную программу по благоустройству, по результатам рейтинговых голосований, проведенных в 2018 и 2019 годах.



Это территории, следующие по рейтингу и набравшие наибольшее количество голосов:

- территория 5А микрорайона ж.р. Энергетик;

- площадь перед МАУК «Дворец искусств города Братска» в ж.р. Энергетик;

- сквер Первостроителей в ж.р. Энергетик;

- устройство пешеходно-парковой зоны в границах ул. Обручева

и б-ра. Победы в ж.р. Центральный.



- По всем этим объектам имеется готовая проектно-сметная документация. Количество благоустраиваемых территорий будет зависеть от выделенной суммы субсидии на благоустройство общественных территорий. – отметила председатели по градостроительству Марина Смирнова

