Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на переработку малоопасных промышленных отходов

Ведомство считает, что монополия госкорпорации на переработку малоопасных промышленных отходов ущемит интересы бизнеса. Сообщает РБК.

Дмитрий Кобылкин также отметил, что предложение противоречит целям и задачам Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, а также требованиям антимонопольного законодательства.

Свою позицию по обращению Чемезова в правительство также предоставил Минпромторг. В письме заместителя руководителя ведомства Виктора Евтухова в Минприроды от 31 декабря говорится, что федеральному оператору по обращению с промышленными отходами (в случае его создания) будет необходимо осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов III—V классов опасности самостоятельно или с привлечением других операторов на основании договоров и федеральной схемы обращения с такими отходами.

При этом Евтухов подчеркнул, что этот «вопрос требует детальной проработки». По его словам, Минпромторг готов рассмотреть предложения «Ростеха» «при их поступлении в установленном порядке».

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов оценил объем образующихся в России промышленных отходов более чем в 6,2 млрд т в год. По его словам, основная масса — это отходы IV—V классов, 70% из них образуются в Сибири и представляют собой отвальную породу после добычи угля. Примерная стоимость вывоза и складирования отходов III—V классов составит около 1,4 трлн руб. в год, считает эксперт.



