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Fiat Chrysler и Foxconn будут производить электромобили

22 января 2020

Французский Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и крупнейший производитель электроники из Тайваня Foxconn Technology Group ведут переговоры по производству электрокаров. Сообщает агентство «Финмаркет». 

Деятельность СП изначально будет сфокусирована на китайском рынке. Помимо электромобилей, оно будет развивать системы подключения автомобилей к интернету.

«Стороны находятся в процессе подписания предварительного соглашения, которое будет основой для последующих обсуждений, направленных на достижение финальных обязывающих соглашений в ближайшие несколько месяцев», - говорится в сообщении FCA.

Сотрудничество с Foxconn будет способствовать стремлению FCA продавать электромобили в Китае. Крупнейшие мировые автопроизводители инвестируют в производство электромобилей в КНР, чтобы соблюдать установленные правительством стандарты. FCA, которая инвестировала в этот сектор меньше своих конкурентов, испытывает давление в связи с ужесточением норм выбросов углекислого газа в Китае и Европе.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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