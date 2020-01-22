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Huawei установит на свои сервера российскую ОС «Ред Софт»

22 января 2020

Российскую операционную систему установят в рамках подписания договора о сотрудничестве. В компаниях ОС «Альт» и Astra Linux утверждают, что их продукты также могут начать работать на серверах Huawei. Сообщает Коммерсантъ.

«Ред ОС» — это операционная система (ОС) на базе Linux для серверов и рабочих станций, зарегистрированная в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи.

Сотрудничество с Huawei позволит «Ред Софт» не только нарастить конкурентоспособность, но и освоить новые компетенции.

Как отметил гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов, российская ОС «Альт» «уже успешно работает на серверах Huawei с процессорами KunPeng». Кроме того, по его словам, Huawei прорабатывает проект по производству серверов на базе «Норси-Транс», в рамках которого также будет использоваться ОС «Альт».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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