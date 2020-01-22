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В Иркутской области 23 января будет мороз до -40 градусов

22 января 2020

В Иркутской области 23 января будет переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, поземки. Об этом сообщили в Иркутскгидромете. 

Температура ночью -30,-35°, в западных и южных районах местами -22,-27°,   северных и верхнеленских районах при прояснении -40,-4°,  днем -13,-18°, в пониженных формах рельефа -23,-28°, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами -7,-12°, в верхнеленских и Катангском районах -25,-30°, местами  -18,-23°.

В Иркутске переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туман, ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью -25,-27°, днем   -13,-15°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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