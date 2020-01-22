В ГД пересмотрят права несовершеннолетних детей на жилье при разводе родителей

Законопроект обеспечит привлечение родителей к обеспечению жильем несовершеннолетних детей, а также изменит порядок привлечения родителей к участию в дополнительных расходах на детей. Сообщили в Госдуме.

Инициатива прошла второе чтение. Она предполагает внесение поправок в ст. 86 Семейного кодекса — меняется правовое регулирование вопросов участия родителей в дополнительных расходах на детей.

Как указано в пояснительной записке, предлагается внести изменение в эту статью, «заменив слова «тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств» словами «тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними, отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства».