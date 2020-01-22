Первые двигатели ПД-14 поставлены на Иркутский авиазавод для установки на МС-21

На Иркутский авиационный завод доставлены первые турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства «ОДК – Пермские моторы». Двигатели будут впервые установлены на среднемагистральный авиалайнер МС-21. Об этом сообщает Ростех.

На первом этапе двигатели переданы на участок досборки двигательных установок. После процедуры входного контроля начнется установка ПД-14 на самолет, сборка которого уже идет на Иркутском авиационном заводе. Первый полет МС-21 с новыми российскими двигателями в рамках летных испытаний ожидается в этом году.