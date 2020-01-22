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Примсоцбанк сделал ставки по ипотеке ещё ниже

22 января 2020

Примсоцбанк провёл очередное снижение ставок по большинству ипотечных продуктов. Размер снижения составил от 0,3 до 0,5 процентных пунктов. Базовый размер процентной ставки составляет 8,49% годовых, минимальная же ставка на цели рефинансирования ипотеки при сумме кредита не более 80% составит 6,99%, на покупку жилья 7,19%.

В банке действуют дополнительные возможности снижения базовой ставки еще на 0,5 - 2,0 п.п. При оформлении кредита на сумму более 5,0 млн. руб.  для Москвы и Московской области и более 3,0 млн. руб. для остальных регионов ставка дополнительно снижается на 0,5 п.п.  и тогда составит 7,99% годовых.  Если клиент желает снизить базовую ставку на 1 - 1,5 п.п., Банк предлагает воспользоваться опцией "Назначь свою ставку", что позволит получить кредит под ставку от 6,99%.

— Снижение ключевой ставки стало отличным поводом, чтобы сделать ипотеку ещё доступнее, в том числе и для тех, кто уже выплачивает ипотеку в другом банке, — отмечает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Значительное количество заёмщиков до сих пор выплачивает ипотеку по ставкам более 10% % годовых. Это в совокупность с низкими ставками, действующими на ипотечном рынке сегодня, даёт возможность значительно улучшить условия обслуживания кредита, снизить нагрузку на семейный бюджет.

Данные условия действуют для клиентов, подтверждающих доход справкой по форме 2-НДФЛ, при сумме кредита не более 80% от стоимости недвижимости и подключении к программе комплексного страхования. При подтверждении дохода иными документами процентная ставка увеличивается на 0.5 п.п. При сумме кредита 85% от стоимости недвижимости процентная ставка увеличивается на 0.25 п.п.

Узнать подробные условия действующих ипотечных программ можно в офисах и на официальном сайте банка, а также по телефону Единой справочной службы 8(800)200-42-02.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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