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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 Народного рейтинга портала Банки.ру по итогам 2019 года

22 января 2020

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 российских банков в годовом чемпионате Народного рейтинга портала Банки.ру. Рейтинг строится на основе отзывов и оценок посетителей портала о личном опыте использования продуктов и услуг, а также общения с сотрудниками банков.

Народный рейтинг рассчитывается как среднее арифметическое всех засчитанных голосов посетителей, а также учитывается «возраст» отзыва и общее количество засчитанных голосов по банку. Итоговый индекс позволяет максимально объективно оценить совокупность частных мнений посетителей сайта Banki.ru об уровне обслуживания в банках на текущий момент.

Банк активно работает с отзывами клиентов в Народном рейтинге, стараясь максимально оперативно решать возникающие проблемы и отвечать на вопросы и претензии пользователей. Благодаря этому Банк в течение 2019 года стабильно входил в первую десятку рейтинга.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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