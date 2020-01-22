Банк УРАЛСИБ заключил партнерские соглашения с баскетбольными лигами

Банк УРАЛСИБ заключил Соглашения о партнерстве с Единой лигой Европы 3х3 и Межрегиональной Любительской Баскетбольной лигой (МЛБЛ), представляющими, соответственно, первую профессиональную лигу по баскетболу 3х3 в Европе и мире и любительские баскетбольные турниры, а также профильные сообщества в России. Соглашение носит долгосрочный характер и имеет несколько этапов реализации, первый из которых стартует уже в этом году.

Формат данного партнерства является уникальным для рынка – Банк выступает финтех-партнером для спортивных лиг, предоставляя современный набор технологических возможностей (в том числе, специальное мобильное приложение, включающее финансовые и аналитические инструменты) для взаимодействия с их целевой аудиторией, а также комплексное финансовое обслуживание. Со своей стороны, участники спортивных сообществ смогут получить доступ к уникальной партнерской экосистеме вокруг профильного вида спорта.

Баскетбол 3х3 – уличный баскетбол, командная игра, быстро набирающая популярность во всем мире. Официальное название игры – 3х3 – отражает ее суть: две команды по три человека играют на корте размером в половину баскетбольной площадки с одной корзиной. Матч длится 10 минут или до того момента, пока одна из команд не наберет 21 очко. В 2017 году Исполком Международного Олимпийского комитета принял решение о включении баскетбола 3х3 в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Дисциплина будет включена как в мужскую, так и в женскую программу.

Единая лига Европы 3x3 – молодой и перспективный проект, является первой профессиональной лигой по баскетболу 3x3 в Европе и мире. За первый год работы проект достиг мирового масштаба и был признан мировой федерацией баскетбола FIBA как самый передовой и прогрессирующий проект в баскетболе 3х3.

Команды-участники лиги – лучшие представители своих стран, игроки национальных сборных, входящие в ТОП-100 мирового рейтинга FIBA 3x3.

В 2019-м в Санкт-Петербурге прошел первый сезон Единой лиги Европы 3x3, и местом проведения второго сезона вновь станет Северная столица. Участие в нем примут 12 команд из России, Беларуси, Словении, Латвии, Нидерландов, Польши, Сербии и Литвы, которые на протяжении пяти туров будут бороться за чемпионский трофей.

«Межрегиональная Любительская Баскетбольная Лига» основана «Федерацией Баскетбола города Москвы» в 2013 году. В настоящий момент это крупнейшая спортивная любительская лига России, насчитывающая более 60 регионов РФ и более 2200 баскетбольных команд. В рамках «МЛБЛ» разыгрывается официальный чемпионат России среди любительских команд (мужчины и женщины) под эгидой «Российской Федерации Баскетбола».

Чемпионат МЛБЛ проходит ежегодно с октября по сентябрь и состоит из трех стадий: региональный этап (порядка 2200 команд, октябрь-апрель), федеральный этап (порядка 100 команд, май-июнь) и Суперфинал (32 команды, сентябрь). Последние годы Суперфинал МЛБЛ традиционно проводится в г. Севастополь.