Коллегия минсельхоза Приангарья по развитию агропромышленного комплекса пройдет в марте этого года

Коллегию министерства сельского хозяйства региона по развитию агропромышленного комплекса проведут в марте на площадке Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского. Как сообщили в региональном правительстве, об этом сказал временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе посещения вуза.

На рабочем совещании преподаватели университета подняли несколько проблемных тем, касающихся развития агропромышленного комплекса, увеличения количества бюджетных мест по конкретным специальностям.

- Мы рассмотрим на совместной коллегии в марте с участием министерства сельского хозяйства, муниципалитетов, аграрного университета. При решении задач будем использовать научный потенциал, продолжим участвовать в федеральных программах, - отметил врио главы региона.