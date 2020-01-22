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Коллегия минсельхоза Приангарья по развитию агропромышленного комплекса пройдет в марте этого года

22 января 2020

Коллегию министерства сельского хозяйства региона по развитию агропромышленного комплекса проведут в марте на площадке Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского. Как сообщили в региональном правительстве, об этом сказал временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе посещения вуза. 

На рабочем совещании преподаватели университета подняли несколько проблемных тем, касающихся развития агропромышленного комплекса, увеличения количества бюджетных мест по конкретным специальностям. 

- Мы рассмотрим на совместной коллегии в марте с участием министерства сельского хозяйства, муниципалитетов, аграрного университета. При решении задач будем использовать научный потенциал, продолжим участвовать в федеральных программах, - отметил врио главы региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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