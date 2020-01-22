Как бороться с навязчивыми звонками и СМС

В УФАС регионов борьбу с распространителями телефонной рекламы уже поставили на поток. Так, на Урале на счету антимонопольщиков уже десятки выигранных дел. Сообщает Российская газета.

Каждая пятая жалоба в антимонопольные службы на незаконную рекламу касается именно телефонного спама.

Убедитесь, что вы сами не давали разрешения на рекламу. В некоторых случаях при заключении договора, предположим с банком или компанией сотовой связи, вы могли автоматически подписать согласие и на рекламную рассылку.

Если это не так, обратитесь к распространителю рекламы, - будь это банк, салон красоты, медицинский или автоцентр, неважно. По вашему первому устному требованию они должны прекратить рассылать вам спам. То же самое должен сделать и оператор связи, если он распространяет рекламу, согласие на которую вы не давали.

В случае, если спам продолжает приходить, вам прямая дорога в УФАС. В доказательство получения незаконной рекламы к жалобе нужно приложить фотографию дисплея телефона с текстом либо распечатку электронной почты. Или аудиозапись телефонного звонка. Кроме того, нужна заверенная детализированная выписка от оператора связи, подтверждающая поступление СМС-сообщения или звонка.