Самые популярные запросы иркутян на Авито

Согласно исследованию сервиса, в 2019 году топ запросов возглавляют квартиры, кроссовки и работа.

В Иркутске квартира в очередной раз стала самым популярным поисковым запросом. Также в прошлом году иркутяне активно искали спортивную обувь – кроссовки, выяснили аналитики Авито, проанализировав потребительские предпочтения пользователей сайта по итогам 2019 года. Кроме того, жители города значительно реже, чем в прошлом году, интересовались покупкой норковых шуб, и чаще – приобретением телефонов.

По итогам 2019 года в Иркутске топ-15 самых популярных запросов пользователей возглавляют квартиры. Жилье - одна из самых насущных потребностей горожан. При этом дома за год опустились на 1 позицию и оказались на 7 месте. Второе и третье места в рейтинге запросов заняли кроссовки и работа.

Запрос «водитель» за год сместился на 8 позиций вниз, на 10 место. При этом из рейтинга выбыла специальность «администратор», которая в прошлом году находилась на 14 месте по числу запросов. Запрос «уборщица» вовсе выбыл из рейтинга самых популярных.

За год значительно вырос интерес к гаражам (4-е место вместо 8-го), телефонам (5-е место вместо 9-го), а снизился – к норковым шубам (14 место вместо 11-го).

Самые популярные поисковые запросы на Авито в 2019 году:

Квартира Кроссовки Работа Гараж Телефон Холодильник Дом Диван Велосипед Водитель Комбинезон Шины

В III квартале 2019 года в Иркутске помимо квартир, которые возглавляют рейтинг, активно искали работу (второе место). Замыкали тройку лидеров кроссовки.

С наступлением холодов топ запросов изменился. В IV квартале 2019-го жители города стали утепляться: валенки заняли 2 место, сместив на 3 строчку работу. Также иркутяне активно интересовались пуховиками (5 место), шубами (7 место и унтами (10 место).

Кроме того, зимой иркутяне активизировались с покупкой домов и платьев: они появились в рейтинге на 6 и 9 местах соответственно.

По итогам 2019 года больше всего вырос интерес россиян к электронике и автомобилям. Первое место по росту популярности по отношению к 2018 году занял смартфон Xiaomi Redmi Note 7. На втором также находится смартфон, но бренда Samsung - Galaxy S10. Третье и четвертое место занимают автомобили Hyundai Accent и Renault Duster. Единственный поисковый запрос, который не относится к электронике или категории авто – коллекционные фигурки «скрепыши», рост интереса к ним был даже больше, чем к покупке «умных» часов или фитнес-браслетов.