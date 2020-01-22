МТС запустила в Антарктиде первую российскую сеть сотовой связи

ПАО «МТС» стал первым российским оператором, установившим базовую станцию сотовой связи в Антарктиде. Сеть мобильной связи стандарта GSM развернута на территории Российской антарктической станции Прогресс и обеспечивает голосовой сотовой связью сотрудников и гостей станции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

МТС запустила базовую станцию по совместному проекту с Российской антарктической экспедицией. Устойчивый сигнал охватывает жилые и служебные модули станции Прогресс, территорию аэродрома и залив, где швартуются суда. Теперь участники экспедиции могут по сотовому телефону звонить своим семьям на Большую землю, друг другу и членам научных станций других стран на территории Антарктиды. Помимо этого, сигнал сотовой связи поможет определять местоположение полярников во время проведения работ в районе станции Прогресс.

Установка оборудования для самой южной базовой станции МТС проходила в течение нескольких недель в экстремальных условиях антарктического климата. Для реализации проекта инженеры МТС разработали уникальный технический проект строительства, чтобы новый объект связи мог работать в условиях низких температур и сильных ветров. Ключевые узлы и модули базовой станции установлены с двойным резервированием на случай выхода из строя одного из комплектов. Спутниковый канал связи для проекта предоставлен российским оператором спутниковой связи «Сатис-ТЛ-94».

- Меньше чем за 2 месяца, учитывая дорогу до Антарктиды и обратно, инженеры МТС успешно развернули сеть сотовой связи. Теперь полярники станции Прогресс смогут беспрепятственно общаться с помощью привычных гаджетов, - прокомментировал директор филиала МТС в Санкт-Петербурге Павел Коротин.

До появления базовой станции на Антарктиде самой южной базовой станцией МТС считалась станция, расположенная в селе Каладжух Республики Дагестан. Самая северная базовая станция МТС ­находится в селе Саскылах, Республика Саха (Якутия).