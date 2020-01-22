Генеральный директор ИНК Марина Седых награждена почетным знаком Общественной палаты

Генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых награждена почетным знаком Общественной палаты Иркутской области «За благотворительность и милосердие». Награду руководителю ИНК вручил председатель Общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах на «Благотворительном вечере добра», который прошел в Иркутске. Об этом сообщили в компании.

Знак «За благотворительность и милосердие» учрежден Общественной палатой региона в 2018 году. Награду вручают гражданам, благотворительная деятельность которых носит постоянный, существенный и социально значимый характер. Кандидатуру награждаемого на рассмотрение Общественной палаты предлагают представители общественных советов и некоммерческих организаций. С момента учреждения награды в Иркутской области обладателями знака «За благотворительность и милосердие» стали четверо жителей Иркутской области.

Иркутская нефтяная компания практически с момента своего образования оказывает помощь учреждениям культуры, здравоохранения, образования, социальным учреждениям и общественным организациям. За последние 12 лет ИНК профинансировала различные социальные мероприятия на сумму свыше 700 млн рублей. По инициативе гендиректора ИНК Марины Седых в 2014 году был создан благотворительный фонд, деятельность которого направлена на оказание помощи жителям северных районов Иркутской области – Усть-Кутского и Нижнеилимского - попавшим в сложную жизненную ситуацию. Фонд помогает малоимущим и многодетным семьям, людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, поддерживает ветеранов ВОВ и труда, детей с ограниченными возможностями, пожилых людей. Также средства фонда выделяются на лечение, приобретение медицинского оборудования и лекарств. По мнению основателя фонда Марины Седых, «благотворительность – это род деятельности, в котором нет корыстных интересов или политики. Желание помогать, сострадание, участие и доброта – основа и фундамент благотворительности».