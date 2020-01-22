Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет РФ

22 января 2020

Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы и закон о бюджете Пенсионного фонда в целях реализации Послания Президента Федеральному Cобранию. Сообщается на сайте правительства. 

В поручение сказано: В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года обеспечить внесение в Правительство Российской Федерации.

Согласно требованиям поручения,  Минфину нужно подготовить поправки в федеральный бюджет на 2020–2022 годы с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а Минтруд должен подготовить изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Выход на экспорт. Истории иркутского бизнеса
«Медпроизводство в Иркутске? Безумие!» Как компании «МедТехСервис» удалось невозможное
Евгений Орачевский, «Фармасинтез»: «Глобальный успех возможен только на мировом рынке»
Александр Пекарец: «Мы пошли другим путем»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании