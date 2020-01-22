Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет РФ

Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы и закон о бюджете Пенсионного фонда в целях реализации Послания Президента Федеральному Cобранию. Сообщается на сайте правительства.

В поручение сказано: В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года обеспечить внесение в Правительство Российской Федерации.

Согласно требованиям поручения, Минфину нужно подготовить поправки в федеральный бюджет на 2020–2022 годы с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а Минтруд должен подготовить изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.