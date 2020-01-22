В Шелеховском районе открыта ледовая переправа через Иркут

После проведения восстановительных работ и дополнительного обследования в селе Шаманка Шелеховского района открыта ледовая переправа через реку Иркут. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, 10 января текущего года в связи с появлением наледи и открытой воды на проезжей части была временно приостановлена деятельность ледовой переправы сообщением «Моты-Шаманка».

На сегодня в Иркутской области функционирует 39 ледовых переправ (Бодайбинский-2, Жигаловский-1, Нижнеилимский-1, Нижнеудинский-3, Киренский-9, Шелеховский-3, Братский-3, Качугский-1, Тайшетский-5, Тулунский-1, Усть-Кутский-3, Казачинско-Ленский-1, Мамско-Чуйский-2, Катангский-1, Черемховский-1, Чунский-1, Усть-Удинский-1).