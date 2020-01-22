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Россияне рассказали о способах достижения успеха

22 января 2020

Согласно исследованию ФНИСЦ РАН, на которое ссылается RT, более половины россиян не считают упорный труд залогом успеха. Вместо этого россияне убеждены, что успех определяют везение и личные связи.

Так, 52% опрошенных жителей России полагают, что на успех влияет не упорный труд, а везение и личные связи. На стороне упорного труда  оказались 48% россиян.

При этом 63% участников опроса уверены, что человек должен иметь только доходы, заработанные честным трудом. 37% опрошенных считают, что можно иметь любые доходы, независимо от их источника.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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