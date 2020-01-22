Россияне рассказали о способах достижения успеха

Согласно исследованию ФНИСЦ РАН, на которое ссылается RT, более половины россиян не считают упорный труд залогом успеха. Вместо этого россияне убеждены, что успех определяют везение и личные связи.

Так, 52% опрошенных жителей России полагают, что на успех влияет не упорный труд, а везение и личные связи. На стороне упорного труда оказались 48% россиян.

При этом 63% участников опроса уверены, что человек должен иметь только доходы, заработанные честным трудом. 37% опрошенных считают, что можно иметь любые доходы, независимо от их источника.