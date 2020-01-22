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Сотрудничество Иркутской области и Монголии будет развиваться

22 января 2020

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с делегацией Монголии во главе с руководителем главного управления ЧС страны господином Тувшин Бадралом. Об этом сообщили в региональном правительстве. 



Эта страна – один из ведущих стратегических партнеров Приангарья. Есть направления сотрудничества, интересные и выгодные для обеих сторон. Например, в области дорожного, жилищного строительства, производства строительных и отделочных материалов. Есть планы по реализации проектов в горно-обогатительной, черной и цветной металлургии, в сфере научно-технического сотрудничества. Еще один аспект совместной деятельности - разработка международных трансграничных туристических маршрутов «Великий чайный путь» и «Байкал–Хубсугул».

Тувшин Бадрал также отметил заинтересованность в сотрудничестве и развитии отношений. Игорь Кобзев пригласил представителей монгольской стороны принять участие в учениях в рамках подготовки к пожароопасному периоду, которые состоятся в Иркутской области весной. В свою очередь, аналогичное приглашение поступило и от делегации Монголии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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