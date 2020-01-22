В СК возбудили дело после гибели четырех человек в Улан-Удэ

22 января 2020 года утром произошло возгорание внутри колодца, расположенного по улице Геологическая в Улан-Удэ. После того, как пламя погасили, в колодце нашли тела двух мужчин и двух женщин. Сообщают в Следственном Комитете.

СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, дым из колодца заметили прохожие и позвонили в экстренные службы. Покойные граждане являлись бездомными. В указанном тепловом коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы, они обустроили ночлежку, - говорится в заявление

Не исключено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Внутри колодец был захламлен различными горючими предметами одежды и быта.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.