В 2019 году на КБЖД отремонтировали 6 посадочных платформ

На Кругобайкальской железной дороге продолжаются работы по обновлению инфраструктуры и приведению посадочных платформ к единому ретро-стилю. Так, в 2019 году в рамках мероприятий по повышению туристической привлекательности КБЖД выполнен ремонт 6 посадочных платформ (о.п. 79 км, о.п. 80 км, о.п. 94 км, о.п. 102 км, ст. Байкал, ст. Култук). Об этом сообщает ВСЖД.

Кроме того, для удобства туристов на ст. Байкал и о.п. 137 км оборудованы автономные модульные туалеты, которые имеют современные системы очистки. Для передвижения ремонтных бригад и сотрудников, следящих за состоянием инфраструктуры КБЖД поставлено 2 мотовоза. Это позволит более оперативно передвигаться в границах Кругобайкальской дороги.

Необходимо отметить, что туристические маршруты по КБЖД с каждым годом становятся все более популярными. Здесь курсируют ретро-составы на паровозной тяге, пригородные туристические и поезда дальнего следования.

Всего за 2019 год по Кругобайкальской железной дороге, проследовало 336 поездов, перевезено 80,4 тыс. пассажиров (2018 г. – 246 поездов, 58,2 тыс. пассажиров).