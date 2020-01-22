В Иркутской области предложили продлить региональный маткапитал до 2026 года

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области внесли проект закона, предусматривающий продление до 2026 года выдачу сертификатов на материнский капитал за счет средств регионального бюджета в случае рождения третьего и последующих детей. Как напомнили в областном парламенте, этот период ограничен датой 31 декабря 2021 года.

В январском послании к Федеральному собранию президент России заявил, что федеральная программа по выплате материнского капитала будет продлена минимум до 31 декабря 2026 года. Областными парламентариями предлагается принять аналогичное решение в отношении региональной выплаты. Ее размер по состоянию на 31 декабря 2019 года составлял 103 тыс. рублей.